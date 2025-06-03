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Рекордно длинная магнитная буря закончилась

Рекордно длинная магнитная буря закончилась

Рекордно длинная магнитная буря, длившаяся почти 70 часов, закончилась. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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