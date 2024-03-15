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Asia Times: у Китая есть стратегический план и он работает

Asia Times: у Китая есть стратегический план и он работает

Мартовские сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народной политической консультативной конференции Китая, к ужасу западных экспертов, не приняли никаких значимых макроэкономических действий и перемен.

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