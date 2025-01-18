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Алина Горносько о недопуске к Олимпиаде: «Было больно. Моей судьбой, моей дорогой в какой-то момент правлю не я сама, а посторонние люди»

– Твой пост в социальных сетях про 2024-й был достаточно душераздирающим. Если посмотреть на этот год, как ты можешь его описать в нескольких словах? – Скажу честно, у меня были, наверное, все-таки другие ожидания от этого года.

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