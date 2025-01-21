Трое подростков погибли за сутки в Подмосковье в результате суицида

Трое подростков покончили с собой в Московской области в минувший понедельник. Все они – мальчики. Фото: Лилия Шарловская тестовый баннер под заглавное изображение Как стало известно «LiveNews24», днем в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа возле дома был обнаружен труп 17-летнего школьника.