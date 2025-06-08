WP сообщила о попытках NASA найти замену SpaceX после конфликта Трампа с Маском

Представители NASA и Пентагона на этой неделе обратились к конкурентам SpaceX с призывом быстрее разрабатывать ракеты и космические аппараты после перепалки между Маском и Трампом, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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