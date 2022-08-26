Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче Германии шести турбин для «Северного потока»

Ситуация с газовыми турбинами Siemens, необходимыми для работы газопровода «Северный поток», не изменилась, а глава МИД Канады в своем заявлении о передаче Германии шести турбин подтверждала уже существующие договоренности, заявили в компании Siemens Energy.
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