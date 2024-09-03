Сходка автолюбителей закончилась штрафами в Алматинской области

Любителей марки Audi оштрафовали за множественные нарушения правил дорожного движения. Как сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, факт грубого нарушения правил дорожного движения водителями в селе Шелек установили в ходе мониторинга соцсетей.
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