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Сходка автолюбителей закончилась штрафами в Алматинской области

Сходка автолюбителей закончилась штрафами в Алматинской области

Любителей марки Audi оштрафовали за множественные нарушения правил дорожного движения. Как сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, факт грубого нарушения правил дорожного движения водителями в селе Шелек  установили в ходе мониторинга соцсетей.

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