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Суд отказал Минобороны РФ во взыскании 57,5 млн рублей с завода "Электроприбор"

Суд отказал Минобороны РФ во взыскании 57,5 млн рублей с завода "Электроприбор"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны России на 57,5 млн рублей, которое министерство подало против ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", выпускающее средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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