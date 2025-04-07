Суд отказал Минобороны РФ во взыскании 57,5 млн рублей с завода "Электроприбор"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны России на 57,5 млн рублей, которое министерство подало против ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", выпускающее средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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