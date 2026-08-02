«Росатом» показал прототип нового российского кроссовера Voyt SUV: 204 л.с., почти 700 км на одной зарядке и очень большой дорожный просвет

Для машины заявлена довольно большая тяговая батарея — емкостью 84 кВт·чГоскорпорация «Росатом» представила на выставке «Продвижение» в Москве сразу два перспективных электромобиля — полнофункциональный прототип кроссовера Voyt SUV и прототип коммерческого фургона Voyt LCV.