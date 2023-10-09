Biomedical Engineering: российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

Разработанная ученными Самарского университета методика оценки эластичности сосудов по пульсовому и сердечному ритму позволит диагностировать атеросклероз и выявлять сердечные заболевания на ранней стадии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии