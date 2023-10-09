360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Ореховская
    Как они все бегут - как пауки из банки... Галкин сказал, что любит свою новую родину - Израиль, и что он остался сейч...Бизнесмен Фридман...
  • Сергей Косторнов
    А  .что  перед  вылетом  не  проверяют   yровень  житкости  в гидравлике  ?  Или  дорого  проводить  пред  полётный  ...Появилась расшифр...
  • Сергей Косторнов
    Ахфтор  а  почемy   освободенние  територий  захваченные  евреями  ты  называешь  вторжением  ???  Ни  кто  ещё  не  ...Блогер «Голос Мор...

Biomedical Engineering: российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

Biomedical Engineering: российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

Разработанная ученными Самарского университета методика оценки эластичности сосудов по пульсовому и сердечному ритму позволит диагностировать атеросклероз и выявлять сердечные заболевания на ранней стадии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх