❌ В Крыму планируют запретить продажу вейпов Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект, который предусматривает ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.
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