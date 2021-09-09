World of Tanks и Twitch пострадали из-за блокировок Роскомнадзора

После блокировок Роскомнадзора у игровых и стриминговых сервисов появились проблемы Пользователи игровых и стриминговых сервисов World of Tanks, Twitch, FlashScore, BitTorrent, а также «ВКонтакте» и Avito начали испытывать сложности с доступом.
После блокировок Роскомнадзора у игровых и стриминговых сервисов появились проблемы Пользователи игровых и стриминговых сервисов World of Tanks, Twitch, FlashScore, BitTorrent, а также «ВКонтакте» и Avito начали испытывать сложности с доступом.
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