Аналитик Коротченко: Россия провела операцию по пуску "Орешника" идеально

Россия, направив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на Украине, не рисковала сорвать боевую задачу - поскольку "Орешник" нельзя сбить, координаты цели США не передавались, да и Киев никак не смог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, поэтому операция по пуску "Орешника" прошла идеально.