Россия, направив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на Украине, не рисковала сорвать боевую задачу - поскольку "Орешник" нельзя сбить, координаты цели США не передавались, да и Киев никак не смог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, поэтому операция по пуску "Орешника" прошла идеально.
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