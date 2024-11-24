Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече..."Страна.ua": в ма...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Литва передала Ук...
  • Харченко Александр
    А у него что, были сомнения?Советник верховно...

Аналитик Коротченко: Россия провела операцию по пуску "Орешника" идеально

Аналитик Коротченко: Россия провела операцию по пуску "Орешника" идеально

Россия, направив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на Украине, не рисковала сорвать боевую задачу - поскольку "Орешник" нельзя сбить, координаты цели США не передавались, да и Киев никак не смог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, поэтому операция по пуску "Орешника" прошла идеально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх