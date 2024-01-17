Юрист и общественник с горящим, как у Данко, сердцем

Лауреаты Всероссийской Премии добрых дел «Сможем вместе победить», учрежденной десять лет назад газетой «Аргументы недели», которая пройдет в Музее Победы в Москве 23 января, — люди разных профессий и характеров.
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