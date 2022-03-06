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Президент в изгнании: не о таком мечтал шоумен из «95-го квартала»

Президент в изгнании: не о таком мечтал шоумен из «95-го квартала»

США рассматривают различные варианты развития событий на Украине, в том числе, что президент страны Владимир Зеленский может создать «правительство в изгнании».

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