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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Пенсионеры вряд ли смогут угнаться за ростом цен даже при двойной индексации»: депутат

С 2026 года российские пенсионеры будут получать прибавку к страховой пенсии дважды в год. Правительство утвердило новый порядок, согласно которому индексация будет проводиться 1 февраля, ориентируясь на уровень инфляции за предыдущий год, и 1 апреля, учитывая доходы Социального фонда.

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