В Крыму назвали ключевые проекты 2025 года

Среди ключевых проектов на 2025 год – строительство новой набережной и подстанции «Юнга» в Коктебеле и строительство второго этапа дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.
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