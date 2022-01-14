Желание Зеленского провести встречу с Путиным и Байденым рассмешило сенатора Пушкова

После того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена, то многие политики и политологи отреагировали на такое заявление.
После того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена, то многие политики и политологи отреагировали на такое заявление.
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