РИАП "АПРАЛ" МТ

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Желание Зеленского провести встречу с Путиным и Байденым рассмешило сенатора Пушкова

Желание Зеленского провести встречу с Путиным и Байденым рассмешило сенатора Пушкова

После того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена, то многие политики и политологи отреагировали на такое заявление.

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