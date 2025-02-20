ФСБ задержала россиянина, готовившего по указанию ВФУ диверсию в Сочи

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю задержали с поличным гражданина России 1980 года рождения, который готовил диверсию на железнодорожном объекте в Сочи по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ.
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