ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Мы теперь будем оплачивать их кредитыНа Украине раскры...
  • Сергей Карабухин
    !!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украи...Трамп заявил о на...
  • Алекс Сэм
    Национальность ученика в студию!В Нижегородской о...

Эксперт дал россиянам советы, чтобы избежать утечки персональных данных

Эксперт дал россиянам советы, чтобы избежать утечки персональных данных

Когда дело касается защиты личных данных, то можно выделить опасность непосредственно утечки данных и их компрометацию, и дальнейшие действия злоумышленников, когда они совершают преступные действия с помощью этих данных, отметил менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх