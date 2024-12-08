Эксперт дал россиянам советы, чтобы избежать утечки персональных данных

Когда дело касается защиты личных данных, то можно выделить опасность непосредственно утечки данных и их компрометацию, и дальнейшие действия злоумышленников, когда они совершают преступные действия с помощью этих данных, отметил менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.
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