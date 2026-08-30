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Царьград

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Банк России введет страхование электронных денег с 2027 года

Банк России введет страхование электронных денег с 2027 года

С 1 февраля 2027 года в России заработает новый закон о страховании вкладов для электронных денег. Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что такие средства должны быть защищены наравне с банковскими вкладами.

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