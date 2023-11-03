Штурм «малого Сталинграда» и создание Сивашского плацдарма

С 26 сентября 1943 года войска Южного фронта (с 20 октября – 4-й Украинский) под началом Фёдора Толбухина начали Мелитопольскую операцию с целью разгрома немецкой 6-й полевой армии из группы армий «А», освобождения Северной Таврии, выхода к низовьям Днепра и к Крыму.