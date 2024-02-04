Американский политолог назвал регион, где США начнут новый конфликт с Россией: главное за сутки

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Политолог Джон Миршаймер раскрыл детали возможного конфликта России и США, ВСУ ударили по кафе в Лисичанске, а российский МИД потребовал от ООН срочного заседания Совбеза из-за ситуации на Ближнем Востоке.