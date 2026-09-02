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Пронедра

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Почему 2 сентября на Руси боялись ссор, новых знакомств и стрижки

Почему 2 сентября на Руси боялись ссор, новых знакомств и стрижки

2 сентября в народном календаре считался особенным днем, с которым связывали множество примет, запретов и обрядов.

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