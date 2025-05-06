При квартирном пожаре на Ветеранов погибли двое, третьего пытаются спасти врачи. Стало известно о трагических результатах пожара, произошедшего накануне вечером в Кировском районе Петербурга.
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При квартирном пожаре на Ветеранов погибли двое, третьего пытаются спасти врачи. Стало известно о трагических результатах пожара, произошедшего накануне вечером в Кировском районе Петербурга.