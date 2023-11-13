AFP: Си Цзиньпин и Джо Байден во время встречи обсудят «мир и развитие»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей встречи, которая состоится в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, обсудят «мир и развитие».
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