AFP: Си Цзиньпин и Джо Байден во время встречи обсудят «мир и развитие»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей встречи, которая состоится в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, обсудят «мир и развитие».