С сентября начнут выплачивать двойные пенсии и надбавки: кто может их получить

Это касается 6 групп пенсионеров «Мой ужасный сосед»В сентябре 2026 года некоторые группы пенсионеров начнут получать двойные выплаты.
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