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Военное обозрение

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Корейский FA-50 в ВВС Польши

Корейский FA-50 в ВВС Польши

Самолет FA-50 в том варианте, который в настоящее время используется Польшей, может использоваться только в качестве дополнения к обучению, но из-за отсутствия эффективного вооружения его не следует использовать на поле боя.

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