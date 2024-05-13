Таджик кричал: "Резать всех, кто старше семи лет". Но его не наказали, а договорились с диаспорой

Нина Грекова Моё мнение. Гнать надо продажных ... полицейских, работников паспортных столов, в Администрации, кто курирует миграционную политику, предатели через одного ... что ж дальше то будет. Объявить войну продажным чиновникам?

Виктор Пинком под зад выкинуть всех мигрантов и плохих и хороших.