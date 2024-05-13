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Таджик кричал: "Резать всех, кто старше семи лет". Но его не наказали, а договорились с диаспорой

Таджик кричал: "Резать всех, кто старше семи лет". Но его не наказали, а договорились с диаспорой

Снова и снова мы вынуждены возвращаться к теме отсутствия контроля на уровне регионов России в мигрантской сфере.

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Комментарии
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Нина Грекова
Моё мнение. Гнать надо продажных ... полицейских, работников паспортных столов, в Администрации, кто курирует миграционную политику, предатели через одного ... что ж дальше то будет. Объявить войну продажным чиновникам?
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35 мин.
Виктор
Пинком под зад выкинуть всех мигрантов и плохих и хороших.
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27 мин.
Валентин Щербаков
До каких пор каждый писака будет разжигать межнациональную вражду, а власти будут покрывать и крышевать таджикских батраков-убийц и провокаторов. Таким таджикам надо отрезать язык или ......гнать из страны всех без права въезда.....
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2 мин.

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