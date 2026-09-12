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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» не выиграет у «Ростова» дома ни за что». Радимов о матче 8-го тура

Владислав Радимов считает, что «Спартак» не сможет победить «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ . Игра пройдет в Москве в воскресенье.

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