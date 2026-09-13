Украине грозит гуманитарная катастрофа, если не закончить конфликт в скором времени. С таким предупреждением выступила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.
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