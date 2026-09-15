Происшествия
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Происшествия

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В Уфе сотрудники полиции провели профилактическую встречу с педагогами школы

Сотрудники Управления МВД России по городу Уфе на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на борьбу с дистанционным мошенничеством.

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