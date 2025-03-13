Мосгорсуд рассмотрит жалобу Поперечного на штраф по делу о дискредитации армии

Московский горсуд рассмотрит жалобу стендап-комика и блогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на решение о признании его виновным в дискредитации российской армии.
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