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Poejka

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Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    тупые дилетантские советыВарю свёклу всего...
  • Константин Самарин
    Странно узнать, что еще есть люди, не пробовавшие рыбы, вкуснее минтая. Видимо, автор и слаще морковки ничего в жизни...Минтай теперь пок...
  • Константин Самарин
    Три раза в неделю? А научиться готовить еще что-то не дано?Вместо борща и ра...

По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

Свекольные салаты всегда отличались не только вкусом и пользой, но и интересным цветом. Свекла окрашивает соус и многие продукты — морковь и лук, что придает всему салату яркий фиолетовый, а то и розовый оттенок.

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