По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

Свекольные салаты всегда отличались не только вкусом и пользой, но и интересным цветом. Свекла окрашивает соус и многие продукты — морковь и лук, что придает всему салату яркий фиолетовый, а то и розовый оттенок.
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