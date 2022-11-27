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Возобновился приток в Россию трудовых мигрантов, вызванный укреплением рубля

Возобновился приток в Россию трудовых мигрантов, вызванный укреплением рубля

﻿﻿Приток трудовых мигрантов в Россию возобновился в связи с укреплением рубля. Чтобы поддержать тенденцию, власти отменили лимиты на привлечение иностранной рабочей силы для трех отраслей: стройиндустрии, агропрома и легкой промышленности С начала пандемии заработная плата трудовых мигрантов в России выросла как минимум в три раза Правительство впервые приняло постановление о снятии ограничений на допуск трудовых мигрантов из Узбекистана для нужд строительной и сельскохозяйственной отраслей, которые действуют с 2017 года.

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