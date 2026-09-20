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Аргументы и Факты

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Эксперты раскрыли простые способы очистки кухонных шкафов от жира

Эксперты раскрыли простые способы очистки кухонных шкафов от жира

На верхней части кухонных шкафов со временем скапливаются жир и пыль, образуя липкий налет. Чтобы не тратить много времени на уборку, сначала нужно очистить поверхность, а затем защитить ее от новых загрязнений.

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