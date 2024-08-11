ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Успокойтесь, все они там дружки - приятели, погавкают друг на дружку по - дружески, потом выпьют коньячка и дальше  б..."Это ультиматум П...
  • kornilenko28 корниленко
    ВойнаЛюбой план на вой...
  • Аудрюс
    Отвянь! И я и ты прекрасно понимаем на кого ты работаешь!"Кто убил Пригожи...

Курская битва: пошли российские контрудары и первые освобожденные села

Курская битва: пошли российские контрудары и первые освобожденные села

Политнавигатор Ϲитуaция в pοccийcκοм пpигpaничьe, чacть κοтοpοгο οκκупиpοвaнa фοpмиpοвaниями κиeвcκοгο peжимa, οcтaeтcя cлοжнοй, нο пοявилиcь пepвыe пpиɜнaκи cтaбилиɜaции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Волкова
Как куда смотрели- в свой карман, хорошо ли баблом набит. До войны ли, когда миллиарды на кону
Ответить
5 час.
Lana_Borei Иванова
👍
Ответить
4 час.
Lana_Borei Иванова
Получается, что в городах и селах близ границ - ненадежно заводить домашних животных. Люди пооставляли уточек, собак и тд (((
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх