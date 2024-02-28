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Песков: у Кремля нет информации о слежке за Путиным компанией PlanetRisk

Песков: у Кремля нет информации о слежке за Путиным компанией PlanetRisk

Спецслужбы обеспечили безопасность президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге не подтвердил информацию о слежке за окружением главы государства через смартфоны, сообщили «Известия».

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