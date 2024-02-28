Песков: у Кремля нет информации о слежке за Путиным компанией PlanetRisk

Спецслужбы обеспечили безопасность президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге не подтвердил информацию о слежке за окружением главы государства через смартфоны, сообщили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии