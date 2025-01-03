Трамп может смягчить политику США по отношению к России для сдерживания Китая

Адриэль Касонта отмечает, что руководство Трампа, возможно, ослабит давление на Россию, чтобы использовать её против Китая, и усилит связи с Восточной Европой, стремясь к доминированию США на международной арене через "оффшорное балансирование".
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