Правительство Армении одобрило новую присягу для министров

Правительство Армении одобрило законопроект, изменяющий текст присяги для членов кабинета министров. Согласно инициативе, утверждённой на заседании правительства, документ будет направлен на рассмотрение в парламент.
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