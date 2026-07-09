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Царьград

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Правительство Армении одобрило новую присягу для министров

Правительство Армении одобрило новую присягу для министров

Правительство Армении одобрило законопроект, изменяющий текст присяги для членов кабинета министров. Согласно инициативе, утверждённой на заседании правительства, документ будет направлен на рассмотрение в парламент.

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