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Аргументы недели

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Резиновые сапоги — главный тренд дождливого московского лета: как выбрать правильную пару

Резиновые сапоги — главный тренд дождливого московского лета: как выбрать правильную пару

В связи с прогнозируемыми сильными дождями в Москве жителям рекомендуется подготовить резиновую обувь.

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