Медведев похвалил Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Украине

РИАМО - 3 дек. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина, который назвал развитие военно-промышленного комплекса США истинной причиной помощи киевскому режиму.
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