"Жалеть никого нельзя". Как милая девушка в Барнауле ходит в "гости" к 50 осужденным

Знакомьтесь с Анастасией Третьяковой, которая с детства мечтала работать во ФСИН. Вы наверняка влюбитесь в эту очаровательную девушку Большинство детей (особенно мальчики) в детстве мечтают стать космонавтами, актерами, врачами или пожарными.
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