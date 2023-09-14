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С увеселительных заведений началась история полиции Приморья

С увеселительных заведений началась история полиции Приморья

УМВД Приморья расположилось в роскошном историческом здании на улице Алеутской во Владивостоке. В Уссурийске силовому ведомству принадлежит дореволюционное здание по улице Калинина, 7, где находится спецприемник для административно-задержанных.

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