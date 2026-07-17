Ученые смогли выявить невидимые ранние признаки старения кожи

Способ распознавать ранние признаки старения кожи нашел международный коллектив ученых, который обнаружил, что скрытая внутренняя структура коллагена начинает разрушаться еще до того, как сами волокна распадутся, 16 июля сообщила пресс-служба Университета Хиросимы.
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