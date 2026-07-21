Sky News: фрегат "Неустрашимый" провел учения у берегов Великобритании

Российский фрегат "Неустрашимый" провел боевые учения со стрельбой у берегов Великобритании. Как сообщили в британском минобороны, за маневрами наблюдали королевские ВМС, сами учения длились около 30 минут.
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