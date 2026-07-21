Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 764 подписчика

Sky News: фрегат "Неустрашимый" провел учения у берегов Великобритании

Sky News: фрегат "Неустрашимый" провел учения у берегов Великобритании

Российский фрегат "Неустрашимый" провел боевые учения со стрельбой у берегов Великобритании. Как сообщили в британском минобороны, за маневрами наблюдали королевские ВМС, сами учения длились около 30 минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии