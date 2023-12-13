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Пермский пороховой завод попал под санкции США

Пермский пороховой завод попал под санкции США

Ранее предприятие попало в санкционные списки Украины.Пермский пороховой завод включен в санкционный список США после очередного дополнения списка физических и юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России.

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