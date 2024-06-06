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Военные новости ★ спецоперация

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Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило

Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на РоссиюУкраинское министерство энергетики обвинило британское издание Financial Times в якобы работе в интересах России из-за опубликованной в газете статьи, в которой рассказывается о состоянии энергетики Украины.

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Комментарии
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Вик Норд
Смерть бандеровцам,вбомбить в каменный век салоедов,что бы даже горилку нельзя было выгнать из браги...
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