Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на Россию Минэнерго Украины из-за статьи о состоянии украинской энергетики обвинило британскую газету в работе на РоссиюУкраинское министерство энергетики обвинило британское издание Financial Times в якобы работе в интересах России из-за опубликованной в газете статьи, в которой рассказывается о состоянии энергетики Украины.