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Gредставители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

Gредставители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии.

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