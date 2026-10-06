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Царьград

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В парламенте Армении подрались депутаты из-за выдачи Баку военного

В парламенте Армении подрались депутаты из-за выдачи Баку военного

Руководитель парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что его политическая сила не считает проблемой периодические обострения в Национальном собрании, особенно при обсуждении принципиальных вопросов.

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